Tennis Endspurt bei den Krefeld Open des CTC

Am Wochenende findet auf der Anlage an der Kempener Allee der Endspurt bei diesem deutschlandweit beliebten Turnier der Altersklassen 40 bis 85 statt. Bei der Sommerparty am Samstagabend kann der 1. Vorsitzende des CTC Horst Giesen viele Ehrengäste begrüßen. Auch Vertreter der Sponsoren, ohne die so ein Turnier nicht stattfinden können, sind eingeladen.