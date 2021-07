Tennis : Frank Schuffelen erst im Finale gestoppt

Krefeld Der Kempener spielte bei den 31. Krefeld Open des Crefelder TC stark auf. Die Krefelderin Helga Nauck gewann das Finale der Damen 55. Beim Sommerfest des Turniers waren Ehrengäste geladen.

Am Wochenende ging das Turnier bei optimalen Bedingungen zu Ende. Da in den Halbfinals und Endspielen auch noch Spielerinnen und Spieler aus den Tenniskreisen Krefeld und Viersen mitmischten, war das Zuschauerinteressen entsprechend groß. Am Samstag bewies die Krefelderin Helga Nauck vom Crefelder HTC mal wieder ihre Ausnahmestellung in ihrer Altersklasse (D 55). Die Nummer 7 der ITF-Weltrangliste gewann das Endspiel gegen Petra Dobusch (ITF 26) vom TC Doggenburg Stuttgart mit 6:4, 6:4. . Bei der nächsten WM startet Petra Dobusch bei den Damen 55 und Helga Nauck zum ersten Mal bei den Damen 60. Beide gehören zum deutschen Nationalteam.