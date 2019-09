Der Startschuss fällt im Frühjahr 2020 : Olaf Merkel Stiftung für Leistungs-Tennis

Krefeld Gemeinsam mit Unternehmer Dirk Köster und Trainer Ashley McMillan will der Teamchef des Bundesligisten Blau-Weiß den talentiertesten Nachwuchs vom Niederrhein fördern. Friedhelm Funkel gehört dem Kuratorium an.

Bei den Deutschen Tennismeisterschaften der Jugend gab es in den vergangenen Jahren selten Sieger vom Niederrhein. Das soll sich in naher Zukunft ändern. Das hat sich die „Olaf Merkel Stiftung Leistungstennis e.V.“ auf die Fahne geschrieben, die am Dienstag auf einer Pressekonferenz vorgestellt wurde. An der Spitze des Vorstandes stehen Dirk Köster (57), Chef des Krefelder Finanz-Unternehmens Timberland Finance, Olaf Merkel (67), Teamchef des Bundesligisten Blau-Weiß, und Tennislehrer Ashley McMillan. Zum Kuratorium der Stiftung gehört auch Friedhelm Funkel, Trainer des Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf.

Eine Stiftung ist eine Einrichtung, die mit Hilfe eines Vermögens einen vom Stifter festgelegten Zweck verfolgt. Es wird auch der Begriff Fundation dafür verwendet. Die meisten Stiftungen werden in privatrechtlicher Form errichtet und dienen gemeinnützigen Zwecken. In Deutschland sind rund 95 Prozent aller Stiftungen gemeinnützig.

Sitz der Stiftung ist zwar Krefeld, aber ihr Zuhause fand die Stiftung in Moers im Tennis-Park der Familie Gardemann. Dort stehen sechs Hallenplätze und eine Außenanlage zur Verfügung. „Die Bedingungen sind ideal“, sagte Merkel. Trainingsstart ist im kommenden Frühjahr. Chef-Trainer Ashley McMillan rechnet damit, dass im Laufe der Zeit bis zu 40 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 8 und 18 in dem Leistungszentrum drei Tage pro Woche drei bis vier Stunden in verschiedenen Bereichen trainieren. Er sieht am Niederrhein erheblichen Nachholbedarf: „Wir sind in Deutschland wirklich nicht gut vertreten und stehen im Vergleich zu anderen Verbänden schlecht da. Die Leistung stimmt nicht, das wollen wir verbessern. Es werden professionelle Trainer zur Verfügung stehen. Wir haben auch eine Kooperation mit zwei Tennis-Akademien in Belgien, wo wir Trainingswochen durchführen wollen.“ „Auch die guten Spieler, die etwas älter sind, sollen weiter gefördert werden“, erklärte Merkel, der ja im Vorjahr vom Deutschen Tennisbund für seine Verdienste um den Tennissport ausgezeichnet wurde.