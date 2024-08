Abschluss einer glanzvollen internationalen Karriere Niklas Wellen gewinnt bei Olympia Silber

Danach ging es für die Mannschaft in eine Pariser Disco zu einer Party mit Familien-Angehörigen und Freunden. „Das war für uns natürlich was ganz Besonderes, weil hier die internationale Reise von Niklas zu Ende ging“, sagte Vater Dirk Wellen am Freitag im RP-Gespräch. Sein Sohn habe ihm und seiner Mutter mit Tränen in den Armen gelegen. Auch Eishockey-Star Leon Draisaitl war dabei, der von Edmonton zum Finale nach Paris gekommen war. Er ist ja der Bruder von Niklas Verlobter Kim und der künftige Schwager des Krefelder Silbermedaillen-Gewinners. Denn am kommenden Freitag findet die standesamtliche Hochzeit statt. „Beide können sich jetzt gegenseitig trösten. Leon hat das Finale um den Stanley-Cup nicht gewonnen, Niklas das Finale um Gold“, sagte Dirk Wellen.