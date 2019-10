Handball-Oberliga : Neuss ein gefundenes Fressen für Bednarzik?

Krefeld Oppums Torjäger könnte gegen die schwächste Defensive der Liga einmal mehr viele Tore erzielen. Die Adler wollen an die Auswärtsauftritte anknüpfen.

Vergleichbar lösbare Aufgaben haben die beiden Teams aus Krefeld in der Handball Oberliga vor sich. Während der TV Oppum den Tabellenletzten HSG Neuss/Düsseldorf II empfängt, sind die Adler Königshof ihrerseits gegen den TV Jahn Hiesfeld sicher favorisiert, auch wenn Trainer Marius Timofte das durchaus relativiert. Sein Oppumer Kollege Ljubomir Cutura nimmt die Favoritenrolle gegen den nach drei Spieltagen noch punktlosen Gegner hingegen klaglos an.

„Es ist eines der wenigen Spiele in der Saison, in denen wir von der Papierform her ohne Frage der Favorit sind. Wir müssen diese Rolle aber auch annehmen und kämpferisch da sein. Dann sollten wir in der Lage sein, die Punkte zu holen. Klar ist aber auch: Bringen wir unsere Leistung selbst nicht, dann werden wir auch gegen Neuss/Düsseldorf Probleme bekommen“, warnt der Übungsleiter.