Tennis : Neue Heimat für die Olaf-Merkel-Stiftung

Krefeld Die Tennis-Talente trainieren jetzt auf der Anlage Keilhau in Tackheide. In der Wintersaison gab es wegen Corona keine Turniere. Immobilien-Unternehmer Markus Schreurs ist neuer Premium-Partner.

(lus) Junge Talente fördern, die den Sprung zum Profitennis schaffen können, und angehende Profis zu unterstützen, das hat sich der im September 2019 gegründete „Olaf Merkel Stiftungsverein Leistungstennis e.V.“ auf die Fahne geschrieben. Wegen der Corona-Krise konnte dieses vielversprechende Projekt erst im Juni 2020 starten. Zunächst fand die Stiftung auf der Anlage des TC Moers ihr sportliches Zuhause. Ab dieser Saison ist die Tennis-Anlage Keilhau in Krefeld-Tackheide die neue Heimat der Stiftung. „Dort sind die Bedingungen optimal. Der Weg zum Training für unsere Talente aus Krefeld und der nahen Umgebung ist kürzer“, sagt Stiftungs-Gründer Olaf Merkel. Mittlerweile gehören dem Kader 30 Jungen und Mädchen im Alter zwischen acht und 21 Jahren an.

Wegen der Corona-Pandemie war das Training im Winter sehr eingeschränkt, da fast alle Tennishallen geschlossen waren. Noch bis Ende Oktober nutzten Cheftrainer Ashley MC Millan und seine Trainerkollegen das gute Wetter und schlugen auf einer Tennisanlage in Kempen ihre Zelte auf. Nur in der Halle im Leistungszentrum des Tennis-Verbandes Niederrhein in Essen dürfen die besten Talente mit einer Sondergenehmigung trainieren. Auch Paula Schäfer und Moritz Buß, die von der Merkel-Stiftung unterstützt werden, gehören zum Verbandskader. „Die Zusammenarbeit mit den Verbandstrainern ist sehr gut“, sagt Olaf Merkel. Die besten Talente sind froh, dass sie trotz Corona in der Halle zweimal pro Woche trainieren dürfen. „Die Trainer achten genau darauf, dass die Abstands- und Hygiene-Regeln eingehalten werden“, sagt Paula Schäfer. Die 14-jährige Gymnasiastin genießt in der Stiftung eine persönliche Patenschaft, die Dirk Köster, Ideengeber für das Stiftungsprojekt und Geschäftsleiter der Timberland Finance Group, übernommen hat.