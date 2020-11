Galopprennen : Mythico gewinnt das SWK-Ratibor-Rennen

Krefeld Keine Zuschauer beim Krefelder Galopp-Renntag. Trainer Jean-Pierre Carvalho triumphiert mit dem Hengst im Gruppe III-Rennen; Jockey Lucas Delozier gewinnt insgesamt drei Rennen. Lokalmatador Lou Warrior feiert Heimsieg.

So einen Renntag hat es im Krefelder Stadtwald noch nicht gegeben! Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen waren nur Aktive, Funktionäre und je startendem Pferd zwei Besitzer zugelassen. Einige Kiebitze nutzten das gute Wetter und schauten am Rande der Bahn hinter den Zäunen zu.

Der Hengst Mythico aus dem Stall von Trainer Jean-Pierre Carvalho, war auf der Linie knapp vor Dolcetto vorne. In Mythicos Sattel zeigte Jockey Lukas Delozier in welch hervorragender Form er reitet und kehrte somit zum dritten Mal an diesem Tag als Sieger zur Waage zurück. Zweiter und Dritter wurden Dolcetto und Virginia Storm, beide trainiert von Henk Grewe in Köln. Einen ausgezeichneten vierten Platz belegte dahinter Mario Hofers Hengst Nante. Der Sohn von Derbysieger Pastorius stellte damit seine letzte schwache Form aus Düsseldorf wieder richtig.