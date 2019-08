Der Krefelder ist bei der Ruder-WM Ersatzmann : „Mein Ziel ist definitiv nächstes Jahr Olympia“

Krefeld Der 23-jährige Moerser vom Crefelder Ruder-Club wurde für die Weltmeisterschaft in Österreich als Ersatzmann nominiert.

(RP) Marc Leske vom Crefelder Ruderclub ist derzeit bei der Weltmeisterschaft in Linz (Österreich) als Ersatzmann für den Männer-Vierer auf der Backbord-Seite eingeplant. Die RP führte am Rande der WM ein Gespräch mit ihm.

Leske: Ich hatte letztes Jahr gehofft, dass ich es schaffen kann als Ersatzmann, dann verlief die Saison aber wie eine Achterbahnfahrt. In einer Saison mit vier unterschiedlichen Partnern zu rudern ist nicht einfach, mit Malte lief es jetzt aber sehr gut und nachdem ich aus dem U23-Bereich raus bin, bin ich glücklich, dass ich den Sprung in den A- Bereich geschafft habe. Natürlich hätte ich auch gerne die Chance ergriffen, im Zweier ohne an den Start zu gehen, aber da fehlten uns noch ein wenig die Rennen und die Erfahrung in dieser Bootsklasse.