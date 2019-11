Frauen-Handball : Marie Küppers schießt Häußler-Team zum Sieg

Krefeld (svs) Mit einem beeindruckenden und souveränen 34:25 (19:14) gegen Nordrheinliga-Absteiger GSG Duisburg meldeten sich die Damen der Adler Königshof in der Handball-Oberliga nach zuvor zwei Niederlagen in Folge eindrucksvoll zurück.

„Sie war heute wirklich überragend und hat immer wieder schnelle Tore im Gegenstoß gemacht. Aber auch sonst hatte sie eine unglaubliche Wurfquote praktisch ohne Fehlwurf. Das war schon richtig stark, was sie geboten hat“, sagt Adler-Trainer Ingo Häußler, der auch Rieke Grotelaers lobt. „Sie hat aus dem Rückraum zweimal getroffen, das freut mich sehr für sie“, sagt der Coach. Er setzte alle Spielerinnen ein und das Team trat sehr geschlossen auf. Nur zwei Spielerinnen blieben ohne eigenen Torerfolg. Mit dem klaren Sieg hält das Team den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze. „Es war nach den vergangenen beiden Spielen ein sehr wichtiger Sieg. Alle haben in Angriff wie Abwehr sehr gut gearbeitet“, bilanziert Häußler.