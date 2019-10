Galopprennen : Lokalduelle der Pferde von Hofer und Mäder

Krefeld Beim Sparkassen-Renntag werden am Sonntag ab 14 Uhr sechs Rennen gestartet. Erlebniswelt für Kinder und Jugendliche.

Am Sonntag öffnen sich auf der Galopprennbahn im Stadtwald wieder die Startboxen. Die Sparkasse Krefeld lädt zum Familien-Renntag ein. Sechs Rennen werden angeboten. Zum Programmstart um 14 Uhr kommen die Zweijährigen und somit die jüngsten Pferde in den Rennställen an den Start. Trainer Mario Hofer hat für diese Prüfung mit Nona und Odina zwei Stuten genannt. Erika Mäder mit Ken Red und Wild Papillon zwei Hengste. Nona wird dabei ohne Frage die klare Favoritin sein, da sie in München schon zweimal Zweite wurde.