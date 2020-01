Handball-Oberliga : Ljubomir Cutura warnt vor David Kreckler

Krefeld Der TV Oppum tritt beim Zweiten LTV Wuppertal an und kann Adler Königshof mit einem Sieg dort den Weg dazu ebnen.

Die Adler Königshof gehen als klarer Favorit in das Spiel dieses Wochenendes. Am Samstag um 19.30 Uhr empfängt der Tabellendritte den Zwölften aus Angermund. Der TVA rangiert damit auf dem ersten Abstiegsplatz der Handball-Oberliga. „Sicherlich sind wir vom Tabellenplatz her Favorit, aber wir müssen Angermund ernst nehmen. Sie sind ein kompaktes Team, gegen das wir als geschlossene Mannschaft auftreten müssen“, sagt Adler-Trainer Marius Timofte. Dieser kann in dieser Woche auf seinen gesamten Kader zurückgreifen. „Wir haben alle Jungs an Bord. Sicher ist unser Kader auch dann noch recht dünn. Wir haben nur elf Spieler. Aber mit voller Stärke sind wir eine gute Mannschaft und es sind gute Voraussetzungen für das Wochenende“, befindet der Rumäne, der aus seinem Team keinen Spieler herausheben will. „Es kommt in jedem Spiel auf jeden Einzelnen an. Wir funktionieren nur als Einheit und jeder Spieler, egal auf welcher Position, muss seinen Teil beitragen“, stellt der Übungsleiter fest. Explizit will er keine Leistungsträger herausheben. Weder Niklas Funke oder Sebastian Bartmann, die beiden besten Torjäger der Mannschaft, noch den starken Goalie Florian Lindenau sieht er als wichtiger als die mannschaftliche Geschlossenheit an. Für seine Mannschaft könnte am Wochenende sogar der Sprung auf Platz zwei winken, denn die Adler sind aktuell punktgleich mit dem LTV Wuppertal Dritter.