Hockey U-21-EM : Linus Michler träumt vom EM-Titel

Krefeld Der 21 Jahre alte Krefelder Linus Michler fährt am Donnerstag nach Valencia. Dort steigt die U-21-EM im Hockey. Ziel des CHTC Spielers ist der Titel mit der deutschen Nationalmannschaft.

„Wenn mir heute jemand Bronze anböte, würde ich nicht einschlagen“, sagt Linus Michler mit verschmitztem Grinsen. Der Bundesligaspieler des CHTC fährt mit einem ganz klaren Ziel am Donnerstag nach Valencia: Er will mit dem Titel als U-21-Europameister zurückkommen. „Einen dritten Platz habe ich ja schon vor drei Jahren errungen“, sagt er achselzuckend. Damals war das Team im Halbfinale knapp an Erzrivale Niederlande gescheitert. Auf diesen werden die DHB-Junioren auch in der kommenden Woche treffen. Die Vorrundengruppe bilden Deutschland, Niederlande, Österreich und Frankreich.