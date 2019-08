Leichtathletik : Keyserlingk im Siebenkampf mit neuer Bestleistung

Krefeld (RP) Mit der neuen Bestleistung von 5175 Punkten wurde Anna Keyserlingk im Siebenkampf der weiblichen Jugend U18 Achte im Ulmer Donaustadion bei der Mehrkampf-DM. Zusätzlich stellte die Athletin des SC Bayer 05 Uerdingen drei Einzelbestleistungen auf und blieb nur im Weitsprung etwas unter Wert.

Von daher konnte sie sich zufrieden in den Urlaub verabschieden. Nach einem guten 100 Meter Hürdenlauf (14,35 Sekunden) und dem besten Hochsprungergebnis aller Teilnehmerinnen (1,75 Meter = Bestleistung) lag die noch 15-Jährige nach zwei Disziplinen sogar auf Rang zwei. Aber in den Wurfdisziplinen verlor sie zu viele Zähler auf die Konkurrenz, um weiter vorne zu landen, obwohl sie hier ebenfalls jeweils persönliche Bestmarken erzielte (Kugel: 10,92 Meter und Speer: 35,63 Meter). Über 100 Meter sprintete der Schützling von Trainer Detlef Franz gute 12,53 Sekunden, ließ aber im Weitsprung mit 5,34 Metern wichtige Punkte liegen. Zum Abschluss des Siebenkampfs ging es auf die ungeliebte 800 Meter Strecke, die sie in 2:33,54 Minuten nahe ihrer bisherigen Bestzeit absolvierte.