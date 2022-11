Niederrhein : „Das große Prickeln vor einer WM fehlt diesmal“

Krefeld Am Sonntag beginnt die Weltmeisterschaft in Katar. Die Vorfreude hält sich im Gegensatz zu den vergangenen Turnieren bei den Fußball-Trainern der Region in Grenzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Uwe Worringer und Werner Fuck