Hockey-Bundesliga : Keine Punkte beim Doppelspieltag in Hamburg

Krefeld Hockey-Bundesligist Crefelder HTC verlor am Wochenende an der Alster beide Spiele, belegen aber weiter Platz sieben.

Der Harvestehuder THC ließ von Anfang an seine Entschlossenheit auf dem Platz erkennen ihren vierten Platz zu verteidigen und blieb in der gesamten Partie tonangebend. Nach zehn Minuten konnte Luis Beckmann im Krefelder Tor zunächst einen Schuss vom Kreisrand parieren, doch den Abpraller verwertete der gedankenschnelle Michael Körper zur Führung der Gelb-Schwarzen. Im Anschluss kamen die Gäste, die aufgrund einer Gelben Karte gegen Kapitän Wellen einen Großteil des zweiten Viertels mit zehn Mann agieren mussten, etwas besser in die Partie. In der Schlussphase der Partie münzten die Hanseaten ihre Überlegenheit durch einen Doppelschlag von Jan-Philipp Heuer und Michael Körper (57.) in eine klare Führung um, so dass das erste Saisontor vom Krefelder Daniel Kyriakides (58.) lediglich eine Ergebniskorrektur darstellte.