Fußball-Landesliga: Kalli Himmelmann kehrt nach Fischeln zurück

Krefeld Bezirksligist VfL Tönisberg ist von dem Wechsel überrascht, will aber noch mit dem Trainer aufsteigen.

(uwo) Fußball-Landesligist VfR Fischeln hat die Nachfolge des scheidenden Trainers Fabian Wiegers geklärt. Ab der nächsten Saison wird Karl-Heinz „Kalli“ Himmelmann die Grün-Weißen trainieren, der derzeit in Diensten des Bezirksligisten VfL Tönisberg steht. Die Mannschaft des VfR wurde beim gestrigen Auftakttraining über die Personalie informiert.

Die Entscheidung an der Kölner Straße fiel im Einvernehmen zwischen dem derzeit amtierenden Vorstand um Thomas Schlösser sowie der designierten Nachfolgemannschaft um das langjährige Vereinsmitglied Ralf Boortz. Das erklärte Teammanager Ralf Rusbült, der bei den Vorstandswahlen am 15. März wahrscheinlich als Sportlicher Leiter nominiert und gewählt wird. Den Zeitpunkt wählten die Verantwortlichen bewusst: „Ich denke, den Spielern gegenüber ist das nur fair, falls sie sich neu orientieren wollen. Jetzt gilt es aber noch die nötigen Punkte in der Liga zu holen. Dabei haben Fabian Wiegers und Co-Trainer Kevin Enke unser vollstes Vertrauen.“ Werner Fuck, scheidender Fußball-Abteilungsleiter, begrüßte die Nachricht: „In der jetzigen Situation ist das eine gute Entscheidung.“