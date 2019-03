Reiten : Isabell Werth startet bei Kühnen

Isabell Werth reitet am Wochenende am Hökendyk im Dressur-Viereck. Foto: dpa/Stefan Lafrentz

Krefeld Die Olympiasiegerin sitzt am Wochenende beim Turnier der Jungen Pferde im Sattel. Auf der Reitanlage am Hökendyk verleiht die Deutsche Reiterliche Vereinigung auch wieder das Goldene Reitabzeichen, diesmal an Manuela Hein.

Das „Turnier der Jungen Pferde“ ist vom 22. bis zum 24. März in der Reitanlage Kühnen im Hökendyk. Ein kleines Team mit 13 Mitgliedern unter „Turniergemeinschaft Junge Pferde“ stemmt hier von Jahr zu Jahr ein Turnier für vier- bis achtjährige Nachwuchspferde. „Das machte sich weit über das Rheinland hinaus einen renommierten Namen“, sagt Pressewart Axel Gohl.

Die Namen der Reiter in den Starterlisten lesen sich wie das „Who is Who“ der rheinischen Reitsport- und Ausbilderszene. In der Starterliste stehen aktuell die Olympiasiegerin Isabell Werth, Stefanie Wolf, Anna-Christina Abbelen, Helen Erbe, Niklaas Feilzer, Jana Freund, Heiner Schiergen, Thomas Rieve, Tobias Nabben, Jakob Hetzel und Sandra Kühnen (geb. Lentzsch).

Termine 2019 Turnier beim Pony-Reit-und Fahrclub abgesagt 22. bis 24. März: SG / Förderverein „Junge Pferde“ 6. und 7. April:: Stadtmeisterschaft Dressur und Springen beim Reiterverein Bayer Uerdingen. Wertung Krefelder Jugend-Cup 10. bis 12. Mai: Reiterverein Gut Auric e.V. 18. und 19. Ma: Reiterfreunde Luisenhof 2. Wertung Krefelder Jugend-Cup 8. und 9. Juni: Reit- und Fahrverein Hüls 3. Wertung Krefelder Jugend-Cup 20., 22. und 23. Juni: Krefelder Reit- und Fahrverein 4. Wertung Krefelder Jugend-Cup 06. und 07. Juli : Reiterverein Bayer Uerdingen 5. Wertung Krefelder Jugend-Cup mit anschließender Sieger-Ehrung 05. Oktober: Meutejagd Das vom 27. und 28. April geplante Turnier des Pony Reit- und Fahrclub Krefeld wurde abgesagt.

„Im Mittelpunkt dieses Turniers stehen aber stets die vierbeinigen Stars der Zukunft. Etliche namhafte Pferde begannen ihre Karrieren im Krefelder Viereck oder Parcours“, sagt Gohl. So sammelte beispielsweise der immer wieder gern angeführte Elvis VA, das Olympiapferd von Nadine Capellmann, erste Erfolge beim Turnier der Jungen Pferde, und war auch eine der ersten Erfolgs-Stationen des Krefelder und Lokalmatadoren Heiner Schiergens mit den Erfolgspferden Goethe, World Congress und Discovery OLD.

„Unser Verein hat die S-Dressur auf Trense quasi erfunden“, sagt TSG-Vorsitzender Friedhelm Kühnen. Auch in diesem Jahr erwartet der Hausherr über 400 Nennungen für das traditionsreiche Turnier. Letztes Jahr rückte Annabel Frenzen vom RV Lenzenhof in den Mittelpunkt, als sie beide S-Dressuren gewann. Die Krefelderin machte kürzlich von sich reden, als sie bei einem Turnier in Neuwied ihren 100. S-Sieg einfuhr. Jetzt ist sie in Krefeld nicht dabei. „Meine Vierbeiner sind aus dem Junge-Pferde-Alter heraus und ich habe derzeit keine passenden, womit ich hätte reiten können.“