Fußball : Isabel Steinke führt im Kreis 6 die Riege der Schiedsrichterinnen an

Krefeld Die 25-jährige Studentin aus Krefeld, die für den SV St. Tönis pfeift, leitet Spiele der Herren-Oberliga und steht in der Frauen-Bundesliga an der Linie.

Den 12. August 2018 hat sie auch immer präsent: „Das Spiel zwischen dem 1. FC Kleve und dem VfB Hilden war meine erste Begegnung in der Oberliga. Ein Spiel ohne besondere Vorkommnisse. Ich hatte mit Jan Bongartz (Teutonia St. Tönis) und Jaroslaw Sobisz (Viktoria Krefeld) zwei tolle Assistenten an der Linie. In der vergangenen Saison wurde sie noch acht weitere Male in der Oberliga eingesetzt. Hinzu kommen neben den Spielen in der 2. Frauen-Bundesliga Einsätze in den höheren Nachwuchsligen bei Mädchen und Jungen sowie die Einsätze als Assistentin in der ersten Frauen-Bundesliga. „Ich bin in der Saison fast immer Samstag und Sonntag unterwegs. Entweder habe ich zwei Spielleitungen oder bin zu einem Spiel eingeteilt, wo die Anreise wegen der großen Entfernung schon am Vortag erforderlich ist“, sagte Steinke im RP-Gespräch Da bleibt kaum Zeit für weitere Hobbys und für ihren Freund Christian, der übrigens nichts mit Fußball am Hut hat, wie Steinke berichtete. Beide haben im Herbst einen Wanderurlaub in Transsilvanien geplant. Dann muss auch mal das intensive Training zurückstehen. Fünf Einheiten absolviert Steinke ansonsten wöchentlich. Sie ist regelrecht fasziniert von ihrer Schiedsrichtertätigkeit: „Das ist ein neutraler Posten, es geht um die Sache. Man muss ein Spiel lenken, die Kommunikation ist sehr wichtig. Du musst den Überblick behalten, neben dem Regelwerk ist vieles Kopfsache, es hängt meistens von dir ab, ob es eskaliert.“