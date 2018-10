Krefeld: Interview mit Rainer Hoppe

Herr Hoppe, vor zwei Jahren sind sie neuer Vorsitzender der DSV-Fachsparte Wasserball geworden. Was hat sich seither getan?

Hoppe: Wir haben viel im Reglement geändert. So gibt es jetzt das Doppelstartrecht, in die Nachwuchsklassen wurden neu geordnet und wir haben es geschafft, dass es in den Regionen zu Kooperationen zwischen den Vereinen kommt. Die Herren-Nationalmannschaft hat sich für die WM 2019 qualifiziert und damit eine Perspektive für die Zukunft geschaffen.