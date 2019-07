Triathlon : In Verl Saisonfinale für die Triathleten des SC Bayer

Krefeld (RP) Für die Triathleten des SC Bayer 05 Uerdingen steht am Wochenende in Verl das Saisonfinale in der 2. Bundesliga Nord an. Aktuell liegt das Team nach vier Rennen auf Platz 12 von 17 Teams Mit einem guten Ergebnis ist das angestrebte Ziel, unter den ersten acht Teams die Saison zu beenden, noch umsetzbar.

Mit Thomas Cremers und Timo Schaffeld sind wieder zwei Top-Läufer aufgestellt. Die beiden Dauerbrenner Cornelis Scheltinga und Scott Anderson sowie Bouke Scheltinga werden das Team komplettieren. Damit sind gleich vier Athleten am Start, die zuletzt konstant Ergebnisse unter den Top-35 eingefahren haben.