Tennis : Hungerberg wird als Coach Team-Vize-Weltmeister

Krefeld (RP) Detlef Hungerberg, Trainer des TK Rot-Weiß Kempen, gewann bei der Tennis-Weltmeisterschaft der Senioren in Portugal mit der deutschen Auswahl der Herren Silber. Allerdings war der Grefrather nur als Coach im Einsatz.

Denn Hungerberg hatte sich kurz zuvor am Daumen verletzt. Zum Glück konnte Dusan Kulhaj kurzfristig einspringen und die Mannschaft verstärken. Die an Position zwei gesetzten Deutschen erreichten nach zwei lockeren Siegen gegen die Türkei und Brasilien die Endrunde, wo im Viertelfinale mit Spanien und im Halbfinale mit Frankreich zwei dicke Brocken aus dem Weg geräumt werden konnten. Im Finale gegen die USA war es sehr knapp. Manfred Jungnitsch verlor im Tiebreak des dritten Satzes, Norbert Henn glich aus. Im entscheidenden Doppel führten Norbert Henn und Dusan Kulhaj nach Gewinn des ersten Satzes im zweiten Satz mit 3:1, hatten Spielball zum 4:1 und verloren doch noch in drei Sätzen.