32. Krefelder Triathlon am Elfrather See : Hitzeschlacht beim Bayer-Triathlon

32. Krefelder Triathlon am Elfrather See

Die angenehmste Disziplin beim Covestro-Triathlon war am Sonntag angesichts der Hitze das Schwimmen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Den 1300 Teilnehmer machten am Sonntag die hochsommerlichen Temperaturen zu schaffen. Robin Pesch gewinnt die olympische Distanz.

Der 32. Bayer-Triathlon im und um den Elfrather See, seit einigen Jahren als Covestro-Triathlon firmierend, standen am Sonntag die Witterungsbedingungen im Vordergrund. Bei Temperaturen von über 30 Grad war die Schwimmstrecke die mit Abstand angenehmste Aufgabe für die diesmal rund 1.300 Starter in den verschiedenen Disziplinen. „Wir haben eigens eine zweite Getränke-Station aufgemacht. Trotzdem waren es natürlich sehr herausfordernde Bedingungen“, sagt Organisator Julien Thiele.