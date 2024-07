Tennis Hitzeschlacht bei den Krefeld Open

Am Dienstag herrschten auf der Anlage an der Kempener Allee fast tropische Wetterverhältnisse. Die machten den Aktiven natürlich zu schaffen, da es diese Temperaturen bisher im Sommer nicht gab. Bei den Herren 85 gewann Hans Bingeser vom Rheydter TV den Kampf gegen Hitze und seine Gegner. Im Viertelfinale bezwang er den Vorjahressieger Hans Müller (TC Weiden), im Halbfinale den an Nummer 2 gesetzten Werner Schlierath und im Finale die Nummer 1 Kurt Stief (TC Herringen). Stefan Robben vom Crefelder TC, der das Spiel als Schiedsrichter begleitete, zollte den Finalisten höchsten Respekt: „Kaum zu glauben, was diese Spieler mit 85 noch leisten. Viele der viel jüngeren Zuschauer waren beeindruckt von der Schnelligkeit und Reaktionsfähigkeit der Finalisten.“ „Das war beste Werbung für den Tennissport“, fügte Horst Giesen hinzu.

Für den ersten Krefelder Erfolg bei den Open sorgte bei den Herren 80 Jürgen Volland vom HTC BW Krefeld, der gegen Harald Koglin (TV Espelkamp-Mittwald) mit 6:4, 1:6, 10:7 gewann. Beide sorgten mit der Entscheidung im Match-Tiebreak für Spannung pur. Anfangs lag Koglin weit vor und sah schon wie der Sieger aus. Dann drehte Volland das Spiel. Beide sind schon seit vielen Jahren in Krefeld dabei. Koglin gewann 2011 das Turnier und Volland 2019.