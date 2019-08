Fußball-Kreis Kempen-Krefeld : Herbert Küppers mit 85 noch an der Pfeife

Schiedsrichter Herbert Küppers. Foto: küppers

Krefeld Der St. Töniser ist der älteste noch aktive Fußball-Schiedsrichter im Kreis Kempen-Krefeld.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Josef Hermanns

Herbert Küppers ist der älteste noch aktive Schiedsrichter im Fußballkreis Kempen-Krefeld. Küppers vollendet im kommenden September sein 85. Lebensjahr und leitet noch regelmäßig Spiele der Alten Herren und beim Schulsport. Die Jugendlichen und die Sportlehrer schätzen bei den Schulstadtmeisterschaften die freundliche und immer verbindliche Art des Unparteiischen aus St. Tönis.

Selber Fußball gespielt hat Küppers nur kurzzeitig in der Jugend. Schon in jungen Jahren engagierte er sich als Jugendbetreuer bei seinem Verein, dem SV St. Tönis. Für den sogenannten Betreuerausweis musste man damals auch einen Schiedsrichterlehrgang absolvieren. An den Spielleitungen hatte Küppers dann so viel Spaß, dass er sich der Schiedsrichterei verschrieb.

zur person Mittlerweile über 2000 Spiele geleitet Schiedsrichter Herbert Küppers wurde am 19. September 1934 in St. Tönis, heute Tönisvorst geboren. Seit 1961 ist er mit seiner Johanna verheiratet, sie haben eine Tochter. Schiedsrichter ist der pensionierte Textilausrüster seit 1956. Sein Verein ist der SV St. Tönis, er wohnt in Tönisvorst – St. Tönis und hat inzwischen weit über 2.000 Spiele geleitet.

Die Anreise zu seinem ersten Spiel in Osterath, heute Meerbusch, im Herbst 1956, war dann gleich eine Reise mit Hindernissen. „Ich hatte damals noch kein Fahrzeug und ich habe mir ein Mofa von einem Freund geliehen. Auf halber Strecke ging das Benzin aus. Ich bin dann per Anhalter gefahren und das Spiel konnte noch pünktlich beginnen“, erzählt Küppers über die Anfahrt zum Start in seine Schiedsrichterkarriere. Nach sechs Jahren in der Kreis- und Bezirksliga schaffte Küppers 1962 den Sprung in die Landesliga wo er bis 1970 Spiele leitete. In dieser Zeit fungierte er auch als Schiedsrichterassistent in der damaligen 2. Liga.

Gerne erinnert sich Küppers noch an einige Einsätze auf dem Bökelberg in Mönchengladbach vor meistens 30.000 Zuschauern. „Das war die Zeit, wo dort Manfred Orzessek im Tor spielte und Günter Netzer, Herbert Laumen und Jupp Heynckes aufliefen. Es war dort immer eine gute Stimmung und die Zuschauer standen fast bis am Spielfeldrand“, sagt Küppers. Wenn Herbert Küppers über seine Einsätze als Schiedsrichter erzählt, merkt man aber, dass ihm die großen Spiele nicht wirklich wichtig waren. Die schönsten Erinnerungen kramt er aus Spielen in der Bezirksliga oder sogar bei den Alten Herren hervor. Vor allem im Winter, bei schlechten Platzverhältnissen, war er nie einer der ein Spiel vorschnell absagte. So erinnert er sich an ein Spiel der Alten Herren zwischen dem SV Hüls und dem Linner SV vor gut 20 Jahren: „Der Platz war nach heftigen Regenfällen eigentlich unbespielbar, aber beide Teams wollten unbedingt spielen. Ich habe dann auch angepfiffen. Es war eine regelrechte Schlammschlacht. Beide Mannschaften baten mich darum früher abzupfeifen. Ich habe dann aber noch zwei Minuten nachspielen lassen“, erzählt Küppers mit breitem Grinsen.