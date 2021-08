Die Silbermedaillen-Gewinner sind zurück : Großer Empfang für olympische Ruderer

Großer Bahnhof am Clubhaus des CRC für Jonathan Rommelmann, Bundestrainerin Sabine Tschäge und Laurits Follert (im Bild v.li.). Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Der Crefelder Ruderclub bereitete am Mittwochabend den beiden Silbermedaillen-Gewinnern Laurits Follert und Jonathan Rommelmann von Tokio am Clubhaus am Rhein einen würdigen und stimmungsvollen Empfang.

Die olympischen Medaillengewinner sind endgültig wieder vollzählig in Krefeld eingetroffen. Nach der Olympiasiegerin im Ringen, Aline Focken, (am Freitag) wurden am Mittwochabend auch die Ruderer Laurits Follert und Jonathan Rommelmann nebst Trainerin Sabine Tschäge feierlich empfangen. Gut 150 Gäste, zumeist Vereinsmitglieder, waren gekommen, um den Silbermedaillensiegern die Ehre zu erweisen. Die vierte Olympionikin, Michaela Staelberg, musste absagen, da sie aufgrund ihres studienbedingten Umzugs nach Wien verhindert war.

„Der Erfolg des CRC ist in meinen Augen besonders dadurch begründet, das im Verein eine tolle Atmosphäre herrscht. Man muss nur sehen, was hier los ist. Auch die vielen Nachrichten haben uns das Gefühl gegeben, dass wir immer die volle Unterstützung haben“, sagte Follert auf die Frage, warum Rudermedaillen nur mit Krefeldern im Boot heraussprangen. „Das macht schon ein bisschen stolz, auch wenn wir es den anderen Booten natürlich sehr gegönnt hätten und mit ihnen mitgefiebert haben“, setzte der erfolgreiche Achter-Ruderer Rommelmann hinzu.

info Athleten konzentrieren sich auf Ausbildung Für die erfolgreichen Olympioniken ist die Saison beendet. Jonathan Rommelmann nimmt ein Jahr Auszeit für ein praktisches Jahr in der Medizin, Michaela Staelberg beginnt ein Studium in Wien und Laurits Follert eine Ausbildung bei der Bundespolizei.

Der CRC ist damit einer der erfolgreichsten Vereine dieser Spiele überhaupt. „Krefeld als Stadt hat mit drei Medaillen insgesamt zehn Prozent der Tokio-Medaillen eingesammelt und ist damit die erfolgreichste Stadt überhaupt“, sagte CRC-Sportvorstand Jan-Christian Puff und deutete damit an, dass die Stärke der Stadt vor allem in den Sportarten liegt, die sonst nicht so im Fokus stehen, wie beispielsweise der Fußball.

Geehrt wurden die Athleten durch den Stadtsportbund vertreten durch Vorstand Jochen Adrian und Geschäftsführer Jens Sattler, Cigdem Bern, die Rechtsdezernentin der Stadt Krefeld und von Sponsor Autohaus Borgmann, der den Sielbermedaillengewinnern Gutscheine für je ein Wochenende mit einem Porsche Taycan Turbo S überreichte.

Adrian warf dabei einen Blick zurück. „Die Entscheidung für den zweiten Standort am Elfrather See war seinerzeit goldrichtig. Seit 2004 gibt es regelmäßig olympisches Edelmetall durch Krefelder Ruderer. Das ist kein Zufall, sondern ein Ergebnis harter Arbeit, Organisation, System und guter Trainer – und der Generierung des nötigen Geldes“, sagte er.

Feiern sei übrigens auch unter Corona-Bedingungen möglich gewesen. „Die Jungs haben den Siebenkämpferinnen, die die nach ihnen die Zimmer bezogen haben, ein schönes Gemälde hinterlassen. Aber es gab auch Möglichkeiten zu feiern. Aber was in Tokio passiert ist, das bleibt in Tokio“, sagte Trainerin Tschäge mit verschmitztem Lächeln.