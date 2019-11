Reiten : Goldenes Reitabzeichen für Michelle Frenzen

Krefeld (off) Die Dressurreiterin Michelle Frenzen vom RV Lenzenhof hat das goldene Reitabzeichen von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) verliehen bekommen, das ihre ebenfalls sehr erfolgreiche Schwester Annabel bereits hat.

Michelle Frenzen startete bereits als Vierjährige die reiterliche Karriere in der Führzügelklasse und in Reiterwettbewerben, es folgten Reiterwettbewerbe und E-Dressuren. Die aufstrebende Dressurreiterin stellte Ponys für das renommierte Gestüt Bönniger vor. Mit dem Ponyhengst Prometheus B arbeitete sich das Paar von E-Dressuren bis zur Teilnahme an Pony-FEI-Prüfungen und im Jahr 2006 am Bundesnachwuchschampionat in Verden. Mit den drei Ponys Prometheus B, Dance of Joy und dem Palomino-Wallach White Gold B erritt Michelle Frenzen in kurzer Zeit zahlreiche Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene: Von FEI-Siegen, über Siege beim internationalen Jugendturnier in Nussloch und Erfolge bei den Rheinischen Meisterschaften bis zur Teilnahme am Bundeschampionat in den Jahren 2007 bis 2010. Die heute 24-Jährige nahm beim Preis der Besten und bei drei Deutschen Jugendmeisterschaften teil. Drei Jahre gehörte sie auch dem Landeskader-Ponydressur an.