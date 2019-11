Fußball-Kreisliga B : Gesperrter Spieler des SC Viktoria droht per Facebook

Gesperrter Spieler des SC Viktoria droht per Facebook

Krefeld Der Vorsitzende des Kreissportgerichts will Strafantrag stellen. Der Verein hat dem Spieler Hausverbot erteilt.

(RP) Der Abbruch des Fußballspiels der Kreisliga B am 22. September zwischen der Reserve des SC Viktoria Krefeld und Spielsport Krefeld könnte noch ein großes Nachspiel haben. Beim Stand von 4:1 für Spielsport musste Schiedsrichter Bekir Durmus die Begegnung abbrechen. Ein Spieler der Viktoria meckerte nach Auskunft des Kreissportgerichts über einen längeren Zeitraum. Selbst nach Zeigen der Gelben Karte ließ sich der Spieler nicht beruhigen. Er wurde mit Gelb-Rot vom Platz geschickt. Da der Spieler anschließend den Schiedsrichter grob beleidigte, wurde er am 17. Oktober per schriftlichem Verfahren für ein Jahr gesperrt. Das Spiel wurde schließlich mit 4:1 für Spielsport gewertet.