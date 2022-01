Fußball : Der Fußballkreis freut sich über 18 neue Schiedsrichter

Krefeld Bei Jugendspielen in St. Tönis absolvierten die Lehrgangsteilnehmer, darunter auch insgesamt acht aus den Nachbarkreisen Kleve/Geldern, Neuss und Viersen/Mönchengladbach, den praktischen Test.

Wegen der Corona-Pandemie musste der Lehrgang komplett online stattfinden. An sieben Kursabenden vermittelte Jungschiedsrichter Referent Robin Seifert (Borussia Oedt) den Teilnehmern spannende Einblicke in die Geheimnisse von Abseits, Freistoß und Elfmeter. Am vergangenen Samstag stand nun die theoretische Prüfung an, die ebenfalls online stattfand.