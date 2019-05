Eishockey : Frankfurt neuer DEL2-Partner der Pinguine und des KEV

Krefeld Zusammenarbeit mit Dresden und Herne ist beendet.

Auf der Suche nach einem neuen Partner in der DEL 2 meldeten die Krefeld Pinguine am Wochenende zum Abschluss der Vehandlungen Vollzug. Gemeinsam mit dem KEV 81, und hier besonders mit dem neuen U23 Team der Schwarz-Gelben, wurde für die neue Eiszeit mit den Löwen Frankfurt, DEL2-Vizemeister 2019, ein Kooperations-Vertrag geschlossen. In der Vorsaison waren die Dresdner Eislöwen der Partner. „Aus Krefelder Sicht sind die drei hessischen DEL2 Teams aufgrund der Entfernung die interessantesten Partner. Der Standort Frankfurt ist jedoch nicht nur aus diesem Gesichtspunkt ideal, sondern vor allem aufgrund der Tatsache, dass dort ebenfalls auf junge Spieler gesetzt wird und mit Matti Tiilikainen, Marko Raita und Valtteri Salo hervorragende Trainer für die Weiterentwicklung der Talente zuständig sind“, erklärt Matthias Roos.