Endspiele am Samstag und Sonntag : Finale bei den Kreismeisterschaften

Krefeld Die Meister der Kreise Krefeld und Viersen werden am Wochenende ermittelt.

(alg) Mit den Endspielen der Krefelder Kreismeisterschaften wird am heutigen Samstag das letzte große Tennisturnier in der Seidenstadt beendet. In 25 Kategorien werden die Meister und Platzierten ermittelt. Ab 10 Uhr werden die Endspiele auf den beiden Platzanlagen des TC Blau-Rot und SC Bayer im Uerdinger Stadtpark ausgetragen. Bei den Herren A hat sich Philipp Lemken (Blau-Weiß) durch einen 6:3, 1:6, 10:3-Sieg im Semifinale gegen seinen Vereinskameraden Luca Vogel für das Endspiel qualifiziert. Sein Gegner ist heute um 12 Uhr der Sieger aus dem Halbfinale zwischen Frederik Brützel (TC Strümp) und Tim Hammes (Blau-Weiß).

Bei den Damen A gab es am Freitagabend schon ein vorgezogenes Endspiel. Die Meerbuscherin Laureen Klein und Leoni Flöth (Blau-Weiß) standen sich im Finale gegenüber. Klein war nach drei Spielen in der Gruppe 1 erfolgreich und Flöth setzte sich in der Gruppe 2 an die Spitze. Leoni Flöth hatte sich zudem noch für ein zweites Finale qualifiziert, und zwar für das Damendoppel mit ihrer Vereinskameradin Kira Glasmacher. Die Gegnerinnen sind Amelie Bergstein (TD Lank) sowie Tina Vercoulen (Blau-Rot). Beide Endspielergebnisse lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor. Bei Herren B gab es ein packendes Halbfinale zwischen Moritz Slomka (Blau-Rot) und Rick Marleaux (Tennispark Fischeln). Slomka gewann mit 7:5, 6:7, 10:6. Sein Gegner ist heute (14 Uhr) David Bulla (SC Bayer) der sich gegen Janis Schäfer (TV 03 SG) mit 6:2, 7:6 durchsetzte. Im Finale der Damen B treffen Angie Günther und Janina Pauen (beide SC Bayer) aufeinander.