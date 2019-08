Eislaufen : Eislaufkurse des EVK und KEV starten am Donnerstag

Krefeld (RP) Am Donnerstag erfolgt in der Rheinlandhalle der Startschuss für die Kinder-Eislaufkurse des EVK und des KEV81. Die Kinder erhalten fachgerechten Unterricht, jeweils zweimal wöchentlich montags von 15 bis 16 Uhr und donnerstags von 13.45 bis 14.45 Uhr.

Der Kurs richtet sich sowohl an Anfänger als auch an fortgeschrittene Kinder. Los geht es mit einem sechsstündigen Schnupperkurs am Donnerstag. Die Kursgebühr beträgt 30 Euro pro Kind, die Kursgebühr der 10-stündigen Kurse (ab 19.9.) beträgt 45 Euro je Kind. Inhaber der Krefelder Familienkarte erhalten auch in diesem Jahr bei Vorlage eine Ermäßigung auf die Kursgebühr. Schlittschuhe und Helm werden zur Verfügung gestellt. In den Herbstferien findet an vier Terminen (montags 15 – 16 Uhr, donnerstags 13.45 – 14.45 Uhr) ein vierstündiger „Schnupperkurs“ statt: 14.10., 17.10., 21.10. und 24.10.2019. Die Kursgebühr beträgt 25 Euro, mit Krefelder Familienkarte 22 Euro.