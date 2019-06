Krefeld Der 24-jährige Mittelfeldspieler wechselt vom KFC Uerdingen zum Liga-Konkurrrenten.

(RP) Connor Krempicki wechselt zum MSV Duisburg. Der 24-Jährige, der zuletzt für den Liga-Konkurrenten KFC Uerdingen am Ball war, erhält bei den Meiderichern einen Vertrag für die kommende Spielzeit plus Option. In der vergangenen Saison bestritt er 31 Drittliga-Spiele für die Krefelder und erzielte dabei zwei Treffer.