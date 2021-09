Tennis : Drei Talente der Merkel-Stiftung erfolgreich

Krefeld Bei den Verbandsmeisterschaften des TVN gewannen Nills und Mats Pottbecker sowie Jamie Beyer jeweils den Titel ihrer Altersklasse. Bei der U16 kam es sogar zu einem rein Krefelder Finale.

(lus) Bei den Tennis-Verbandsmeisterschaften in Essen mischten die Talente der Olaf-Merkel-Stiftung für Leistungstennis kräftig mit und sorgten dafür, dass der Tennis-Bezirk 1 die meisten Titel sammelte. Bei der U16 hatte der an Nummer eins gesetzte Moritz Buß aus Fischeln, der für den TC Bredeney startet und in der Merkel-Stiftung trainiert, im Viertel– wie Halbfinale jeweils nach verlorenem zweiten Satz noch ganz enge Match-Tiebreaks für sich entschieden. Im ebenfalls auf spielerischer Augenhöhe ausgespielten Finale war es aber Gegner Nils Pottbecker von der Krefelder TG und Talent der Merkel-Stiftung, der in zwei Sätzen jeweils mit 6:4 die Nase vorne hatte und sich den Titel sicherte.