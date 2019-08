Tennis-Meisterschaft : Doppelerfolg für Damen 65 des CTC

Krefeld Das Team steigt in die Regionalliga auf auf und ist Tennis-Niederrheinmeister.

(alg) Welch eine tolle Saison für die Damen AK 65 des Crefelder TC . Die Mannschaft um Monika Giesen feierte in dieser Saison einen doppelten Erfolg. Nach den Medenspielen stieg das Team als Gruppensieger direkt in die neu geschaffene Klasse der Regionalliga auf. Die Krönung erfolgte am Dienstag beim Endspiel um die Niederrheinmeisterschaft gegen den Sieger der Parallelgruppe TV BW Wülfrath. Das CTC-Team setzte sich verdient mit 4:2 durch. Monika Giesen, Monika Schmitz und Bärbel Peters gewannen ihre Einzel und gingen nun mit einem 3:1-Vorsprung in die Doppel. Für den Siegpunkt sorgte schließlich das Doppel Ursula Curth und Bärbel Peters.