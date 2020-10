Tischtennis : Dobisch übt Kritik an Saisonunterbechung

Im Tischtennis wurde die Hinrunde der Saison 2020/21 abgebrochen. Allerdings nur auf auf Verbandsebene den im bereich des deutschen tischtennis Bundes darf noch gespielt werden.

Kritisch sieht dagegen Sven Dobisch vom TSV Bockum der Lage gegenüber: „Interessant wäre gewesen, wenn der WTTV seine Entscheidung des Abbruchs nich an steigenden Infektionszahlen an der Gesamtbevölkerung fest gemacht hatte, sondern geschildert hätte wie viele Personen sich beim Tischtennis im Training oder in der Meisterschaft angesteckt haben. Dies wäre ein Leichtes gewesen, da jeder Verein ja als Auflage hat Listen über Teilnehmer zu führen.“ Für ihn ist es weiterhin ein komische Gefühl, da die oberen Klassen bis zur Bundesliga ja weiterspielen dürfen. „Und das sogar mit Spielen im Doppel, die wir in den unteren Klassen nicht haben und damit aktuell keinen Kontaktsport betreiben“, kommt es traurig und ein wenig frustiert aus ihm heraus, dass die Saison wieder einmal unterbrochen wurde.