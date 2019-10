Krefeld weiter Tabellenletzter : DNL-Team verliert beide Spiele in Regensburg

Krefeld Die Krefelder traten an der Donau mit einem Minikader an und unterlagen dem Favoriten mit 3:6 und 1:2.

(JH) Die U20 des KEV ging in der Division 1 der DNL in Regensburg zweimal als Verlierer vom Eis. Am Samstag unterlag die Auswahl von Trainer Robin Beckers mit 3:6 (3:4,0:0,0:2). 19 Stunden später hieß es nach 60 Minuten 1:2 (0:1,0:0,1:1). Die Auswahl von Trainer Robin Beckers bleibt damit mit nur einem Punkt am Tabellenende, zog sich aber in beiden Partien gegen die favorisierten Gastgeber gut aus der Affäre. Wie so oft in den vergangenen Wochen konnte der Coach nur auf einen kleinen Kader mit neun Stürmern und sieben Verteidigern zurückgreifen. Am Samstag besorgte Leon Braun in der 3. Minute die KEV-Führung. Bis zur 12. Minute drehten die Gastgeber aber das Spiel und gingen mit 3:1 in Führung. Philipp Seckel (15.) und Laurenz von Colson glichen aber zum 3:3 aus. 14 Sekunden vor der ersten Pause erzielte Regensburg das 4:3. Zu Beginn des 2. Drittels löste Nils Kapteinat den nicht gut aufgelegten Ennio Albrecht im Tor ab. Fünf Minuten vor Spielende erzielte Regensburg den fünften Treffer. 159 Sekunden vor Schluss nahm Trainer Beckers seinen Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Die Gastgeber trafen aber 12 Sekunden vor Ultimo zum 6:3 Endstand ins leere Tor. Am Sonntag zeigte Ennio Albrecht eine starke Leistung und hielt sein Team bis Ende im Spiel. Er musste sich nur in der 6. und 41. Minute geschlagen geben. Das Tor für Krefeld erzielte Tom Dannöhl in der 48. Minute zum 1:2. „Wir haben zweimal sehr gut gespielt, aber leider wieder keine Punkte geholt“, sagte Trainer Beckers.