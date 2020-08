Tischtennis : Die Tischtennis-Saison startet ohne Doppelspiele

Sven Dobisch vom Verbandsligisten TSV Bockum befürchtet, dass Tischtennis ohne Doppel immer mehr zur Einzelsportart mutiert. Foto: Dirk Jochmann

Krefeld Am kommenden Wochenende beginnt in einigen Ligen die Meisterschaft. Sven Dobisch vom Verbandsligaaufsteiger TSV Bockum sieht aber auch einige Vorteile, dass in der Meisterschaft vorerst nur Einzel gespielt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Langen

Wenn am kommenden Wochenende die neue Tischtennis-Saison startet, dann wird fast jeder Aktive froh sein, dass es endlich wieder losgeht. Beim TSV Bockum war Sven Dobisch schon glücklich darüber, das während der Sommerferien, an denen die Hallen eigentlich zu sind, trainiert werden durfte.

„Hier muss man mal ein großes Lob an die Stadt Krefeld aussprechen, mit der es eine konstruktive Zusammenarbeit bezüglich eines Hygienekonzeptes gab“, sagt Dobisch. Die Spieler in seinem Verein haben sich daran gehalten, sich zum Training in eine Anwesenheitsliste einzutragen, die Tische wie im Meisterschaftsspielbetrieb mit Banden abzutrennen und nach dem Training auch wieder zu desinfizieren. Da es mit Robert Geyer von Bayer Uerdingen nur einen Neuzugang für die 1. Mannschaft gab, brauchte sich auch nicht groß eingespielt werden was die Doppel betrifft. „Wir hatten nicht vorgehabt, Doppel zu trainieren, weil dann wäre es ja zu diesem Zeitpunkt wieder eine Kontaktsportart gewesen“, erklärt Dobisch weiter. Dennoch waren er und seine Mannschaftskollegen etwas verwundert, als die Nachricht vom Westdeutschen Tischtennis Verband kam in der Meisterschaft darf nur Einzel gespielt werden, zumal kurz vorher der Deutsche Tischtennis-Verband gemeldet hatte, das Doppelspielen möglich ist.

Info Gleich zum Auftakt ein interessantes Derby Am Samstag kommt es gleich zum Saisonstart der Verbandsliga zu einem interessanten Vergleich - der TSV Bockum empfängt um 18.30 Uhr zu Hause den Anrather TK. Auch in der Landesliga wird es durch die Teams Kempener LC, SC Bayer Uerdingen II, TSV Bockum, Süchteln-Vorst und Anrather TK II in dieser Saison viele Lokalduelle geben.