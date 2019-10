Krefeld ist Austragungsort : Die Skating Bears richten U19-Europameisterschaft aus

Krefeld (RP) Am Wochenende findet in der Horkesgath-Arena die Europameisterschaft der Junioren (U19) im Skaterhockey statt. Die teilnehmenden Nationalteams kommen aus Großbritannien, Österreich, der Schweiz und aus Deutschland, das amtierender Europameister ist und die vergangenen vier Mal gewann.

Das deutsche Team wird vom Krefelder Niklas Kleindienst als Kapitän angeführt. Als weitere Bears-Spieler wurden Krefelds Torhüterin Hannah Onckels und die Feldspieler Vincent Robach, Alexander Scheuß und Rene Kammen in das Nationalteam berufen. Trainiert wird die Nationalmannschaft von den Bears Herren-Spielern Jens Meinhardt und Goalie Rene Hippler. Das Eröffnungsspiel zwischen Großbritannien und Deutschland startet am Samstag um 9 Uhr, gefolgt von der Schweiz gegen Österreich. Die weiteren Spiele Deutschlands sind um 12.40 Uhr gegen die Schweiz, um 15.15 Uhr gegen Österreich und um 16.45 Uhr das Rückspiel gegen Großbritannien. Am Sonntag folgen die Rückspiele gegen die Schweiz (9 Uhr) und gegen Österreich (12.40 Uhr). Ab 14.10 Uhr starten dann die Platzierungsspiele. Das Finale steigt voraussichtlich um 16 Uhr mit einer anschließenden Siegerehrung.