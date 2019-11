Fußball-Landesliga : Die nächste Chance für Fischeln

Krefeld Fußball-Landesliga: Der VfR kann in Giesenkirchen die Abstiegsplätze verlassen.

(uwo) Der VfR Fischeln ließ mehrere Gelegenheiten liegen, sich von den Abstiegsplätzen zu lösen. Morgen bietet sich die nächste Chance, wenn die Krefelder ab 15.30 Uhr beim Schlusslicht VfL Giesenkirchen zu Gast sind und die Konkurrenz mitspielt. Allerdings reist Trainer Kalli Himmelmann mit einigen personellen Problemen an. Besonders der Ausfall von David Machnik wiegt schwer. Der Kapitän laboriert noch an einer Knöchelverletzung, die er sich vor zwei Wochen im Heimspiel gegen den SV Hönnepel-Niedermörmter zuzog. „Ich habe nur drei Spieler auf der Bank und bin froh, wenn die Winterpause da ist“, so Himmelmann, der immerhin auf Mario Knops wieder zurück greifen kann, dessen Rot-Sperre abgelaufen ist.