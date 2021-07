Es gab Überraschungen : Die Lokalmatadoren trumpfen bei den 31. Krefeld Open auf

Krefeld Bei dem Tennis-Turnier der Senioren mischten die Akteure der heimischen Vereine prima mit. Auch Stefan Robben vom Crefelder TC steht in der zweiten Runde.

Der Wettergott ist in diesem Jahr kein Freund der Krefeld Open. Der Regen bereitete am Dienstag bei der 31. Auflage des beliebten Tennis-Senioren-Turniers des Crefelder TC (CTC) Turnier-Planerin Monika Giesen Kopfzerbrechen. Erst ab 14.30 Uhr konnte unter freiem Himmel gespielt werden. Zum Glück stand am Vormittag die Tennishalle an der Horkesgath zur Verfügung.