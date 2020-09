Handball : Zilken ist gleich wieder Leistungsträgerin

Fabienne Zilken, die hier gegen den SV Straelen zum Sprungwurf hoch steigt, erzielte zwei Tore und trug darüber hinaus mit ihrer guten Leistung zum Erfolg von Adler Königshof bei. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Die Bauingenieurin absolviert nach Auslandsaufenthalten in Australien und Chile ihr erstes Spiel in diesem Jahr für Oberligist Adler Königshof und ist am 20:19-Sieg gegen den SV Straelen maßgeblich beteiligt.

Als kurz vor dem Spielende beim Stand von 20:19 aus Adler-Sicht Fabienne Zilken bei offener Manndeckung des SV Straelen einen Pass auf die Rechtsaußenposition spielt, der nur Millimeter über die Hand der Gegenspielerin geht und sein Ziel findet, stockt den Zuschauern in der Halle in Königshof der Atem. Sekunden später geht die Schlusssirene und die Schwarz-Weißen feiern einen hart erkämpften Auftaktsieg gegen den Nordrheinliga-Absteiger. „Ich wusste, es sind nur noch drei, vier Sekunden auf der Uhr. Selbst wenn sie den Pass abgefangen hätte, wäre sie nicht mehr zu unserem Tor gekommen“, bilanziert die sympathische 26-Jährige nach der Partie grinsend.

In den 26 Minuten zuvor bekam sie von Trainer Ingo Häußler viele Spielanteile und machte auf der halbrechten Position einen gewohnt guten Job. „Ich denke, es war insgesamt ein solider Auftritt. Ich kann zwar offensiv noch mehr, aber insgesamt war es in Ordnung“, befindet die Bauingenieurin. Arbeitsbedingt war es ihr erstes Spiel im Kalenderjahr. Zu Jahresbeginn ging es für sie für einige Monate nach Chile, wo sie an einem Staudamm-Projekt beteiligt war.

„Klar, das war jetzt eine sehr lange Zeit ohne Pflichtspiel. Durch Corona wurde es noch mehr, als ursprünglich geplant. Aber die anderen Mädels haben auch monatelang nicht gespielt und damit war es für mich eigentlich nicht anders, als für alle anderen“, sagt Zilken und fügt hinzu: „Außerdem hatten wir eine Menge Testspiele. Das ist ein großer Vorteil für uns.“

Mit der Leistung seiner Nummer 21 beim 20:19 (11:9)-Erfolg des Teams jedenfalls ist Trainer Häußler absolut zufrieden. „Fabi hat in der Deckung sehr gut und aggressiv gespielt und hatte auch vorn gute Aktionen. Insgesamt müssen wir konsequenter werden. Wir hatten mehrfach die Chance, in schnellen Gegenzügen auf vier, fünf oder sechs Tore davon zu ziehen. Dann wäre die Sache viel früher gelaufen gewesen“, sagt der Übungsleiter.

Zuvor hatte sein Team einen insgesamt soliden Auftritt hingelegt, in dem die Krefelderinnen vor allem in der Defensive ein ums andere Mal aggressiv zupackten. Nur die Gegenstöße blieben zu oft ohne Torerfolg. Das sieht nicht nur der Trainer so. Auch Zilken bilanziert: „Wir haben speziell in der zweiten Welle viel zu selten mit Tempo gespielt. Da ist noch Verbesserungspotential.“

Zilken hatte ihrem Team schon vor dem Aufenthalt in Chile lange Zeit gefehlt. Anfang 2019 verbrachte sie Monate in Australien. „Das war es jetzt aber mit Auslandsaufenthalten. Sonst bekomme ich Ärger mit Ingo, ich musste ihm versprechen, jetzt in der Stadt zu bleiben“, sagt sie lachend.