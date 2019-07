Internationale Deutsche Windsurf-Meisterschaften : Langer & Co. warten auf Wind

Slalom-Europameister Vincent Langer ist dem Segelklub Bayer Uerdingen angeschlossen. Foto: Coppywater/Choppywater

Krefeld Bei der Internationalen Deutschen Meisterschaft im Windsurfen vor Sylt herrscht Flaute. Darum verzögern sich die Wettkämpfe. Mit Vincent Langer und Leon Delle sind zwei Starter des Segelklubs Bayer Uerdingen dabei.

Am gestrigen Dienstag sollten eigentlich beim Multivan Surf Cup in Westerland auf Sylt die Deutsche Meisterschaft im Windsurfen beginnen. Daraus wurde aber nichts: Zu schwache Winde machten einen Start der Elite der Windsurfer unmöglich. Bis zum kommenden Sonntag werden vor der Nordseeinsel noch verschiedene Wettkämpfe gefahren - und ganz vorne mit dabei sind mit Vincent Langer und Leon Delle auch zwei Surfer. die dem Segelklub Bayer Uerdingen angeschlossen sind.

Die Windsurfer werden um die DM-Titel in den Disziplinen Racing, Slalom, Wave und Freestyle sowie den Overallmeister-Titel kämpfen. Als Favoriten gehen neben dem Overall- und Slalom-Titelverteidiger Vincent Langer aus Kiel auch der deutsche Racing-Meister Nico Prien aus Schönberg, der Ranglisten-Führende Gunnar Asmussen und der aktuell konstanteste Spitzenfahrer Dennis Müller in die Titelkämpfe.

Info Wettfahrten sind noch bis zum Sonntag Noch bis Sonntag werden die Titelkämpfe um die Internationale Deutsche Meisterschaft der Windsurf-Elite auf der Nordsee vor Westerland dauern. Die Wetterprognosen versprechen viel Sonne und unterschiedliche Windbedingungen. Insgesamt werden über 100.000 Besucher bei dem wichtigsten deutschen Windsurf-Event erwartet. Über fünf Tage werden die Disziplinen Racing, Slalom, Waveriding und Freestyle ausgetragen.

Drei Tourstopps hat die Elite des Multivan Windsurf Cups in dieser Saison bereits absolviert: Sie war auf Sylt, in Sankt Peter-Ording und im Ostseebad Zinnowitz auf Usedom. Die Favoriten für den Kampf um die DM-Titel zeichnen sich so bereits ab. In der Disziplin Slalom liegen mit Nico Prien, Gunnar Asmussen und Vincent Langer aktuell drei Fahrer punktgleich an der Spitze. Nur aufgrund der Tiebreak-Regelung geht Prien als Top-Gesetzter bei der DM auf Sylt in die Rennen um den Slalom-Titel.

Auch im Racing fällt die Entscheidung über Platz eins in der Rangliste im Tie-Break. Abermals finden sich Langer und Asmussen punktgleich an der Spitze – Langer hat nur aufgrund seines Sieges bei der Auftaktveranstaltung auf Sylt die Nase vorne. Den dritten Platz hält aktuell Leon Delle, dessen Schwester Moana einst bei den Olympischen Spielen in London mit von der Partie war.