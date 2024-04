Galopprennen Der Hengst Maigret gewinnt das Dr. Busch-Memorial

Im dritten Rennen, dem Privatkredit-Rennen, waren die von Marian Falk Weißmeier trainierten Lokalmatadoren Wild Run und Sunny Star unplatziert. Hier ging der Sieg nach Düsseldorf, in den Stall von Katja Gernreich, als die von Amateurin Nina Baltromei gerittene Mitfavoritin Marmara Star gewann. Das fünfte und sechste Rennen wurde dann eine Beute des vierfachen deutschen Jockey-Champions Bauyrzhan Murzabayev. Mit dem Favoriten Aegis Power aus dem Stall der niederländischen Besitzertrainerin Romy van der Meulen gewann er den Ausgleich IV über 2050 Meter gegen Second Sight, Stam Wars und Pacific Sky. Und gleich danach sicherte sich der 31-jährige Kasache auch noch den Deka-Cup, als er den 3,6:1-Favoriten Emjaytwentythree aus dem Stall von Mareike Beer zum Sieg führte. In diesem Rennen wurde der von Marian Falk Weißmeier im Stadtwald trainierte Almost Unreal Fünfter.