Fußball-Landesliga : Der Druck auf den VfR Fischeln wird immer größer

Krefeld Der Tabellenletzte ist bei Fichte Lintfort zu Gast.

(tb) Die Zahlen sind ernüchternd. Nur vier Punkte holte der VfR Fischeln aus den ersten neun Spieltagen. Wo das größte Problem liegt, wird beim Blick auf das Torverhältnis deutlich. Sieben eigene Treffer bedeuteten die schwächste Ausbeute der Liga. Nimmt man die vier Tore gegen Bedburg-Hau aus der Wertung, bleiben drei Tore in acht Begegnungen. Dabei ist es nicht einmal so, dass die Grün-Weißen nicht mithalten können. Denn spielerisch sieht es durchaus ordentlich aus, was die Mannschaft von Trainer „Kalli“ Himmelmann auf den Platz bringt. Allein die Effektivität bricht dem VfR derzeit das Genick und droht immer mehr am Selbstvertrauen zu kratzen.