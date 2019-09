Tischtennis : Das Doppel Uran/Freitag sichert Bayer einen Punkt

Krefeld Gegen Holzbüttgen wurde noch ein 2:7 aufgeholt.

(F.L.) Gleich zum Saisonauftakt ging es für Tischtennis-Oberligist SC Bayer Uerdingen gegen die DJK Holzbüttgen über die volle Distanz. „Vom Spielverlauf her war es natürlich etwas glücklich für uns“, sagte Bayer-Spitzenspieler Matthias Uran nach dem 8:8. Bayer hätte in den Auftaktdoppel mit 2:1 heraus kommen können, jedoch vergaben Samuel Ljuri und Ismet Erkis im dritten Doppel mehrere Matchbälle. So brachte der anschließende knappe Fünfsatzsieg von Matthias Uran gegen Yang Li nur ein 2:2 ein. Das war es dann aber auch mit Bayer-Siegen im ersten Durchgang. Andreas van Huck merkte man seine lange Verletzungspause noch etwas an, seine anderen Mitspieler trauerten dagegen die ein oder andere Chance nach. Das in Durchgang zwei noch ein 2:7-Rückstand aufgeholt und ein Punkt geholt wurde kommentierte Uran wie folgt: „Wir haben da eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt.“ Er selber sorgte im Abschlussdoppel mit Paul Freitag gegen Medina/Lübke für das Unentschieden.