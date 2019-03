Eishockey : Darren Mieszkowski wagt den Sprung

Darren Mieszkowski. Foto: Samla

Krefeld Der 19 Jahre alte Stürmer des KEV’81 ist in seinem letzten Jugendjahr mit dem Krefelder U20-Team in die Division I der Deutschen Nachwuchsliga aufgestiegen. In der kommenden Saison steht er als Profi im Kader der Krefeld Pinguine.

Dass Darren Mieszkowski vom KEV’81 irgendwann eine sportliche Karriere einschlägt, wurde ihm quasi schon in die Wiege gelegt. Sein Vater Thomasz war Eishockeyprofi, seine Mutter Agata eine erfolgreiche Volleyballerin. So war es nur eine Frage der Zeit, dass der heute 19-Jährige seinem älteren Bruder Mike irgendwann folgen würde, um Eishockeyprofi zu werden. Vor einem Jahr unterschrieb er einen Arbeitsvertrag über drei Jahre bei den Krefeld Pinguinen, am vergangenen Wochenende durfte er mit dem U20-Team des KEV’81 in seinem letzten Jugendjahr den Aufstieg in Deutsche Nachwuchsliga Division I feiern. Ein Erfolg, an dem er maßgeblich mit beteiligt war, Mieszkowski schoss 67 Tore und gab 60 Vorlagen.

Der Sprung ins Profilager war jedoch nicht immer vorhersehbar. Angefangen in einer Chrimmitschauer Laufschule kam er über die Umwege Gelsenkirchen und Essen nach Krefeld. „Mich hat damals bei einem Gastspiel in Krefeld der Peter Kaczmarek angesprochen“, erinnert sich Mieszkowski. Das Talent des Kleinschülers war auch anderen Vereinen wie die DEG nicht verborgen geblieben, letztendlich entschieden sich die Familie und Darren selbst dafür, an der Westparkstraße anzuheuern. „Es herrschte einfach eine familiäre Atmosphäre, mit den Trainern hat es Spaß gemacht und ich kannte ja schon einige Spieler, die dort gespielt haben“, erklärt Mieszkowski, warum Krefeld den Zuschlag bekam. Ein Schlüsselerlebnis gab es, als der Linksschütze in jungen Jahren Zweifel aufgrund seiner damals nicht optimalen Statur hatte, ob es sinnvoll sei, die Karriere fortzusetzen. „Da kamen dann mehrere Sachen zusammen. Ich war kurz davor mit dem Eishockey aufzuhören“, erklärt Mieszkowski. Sein Jugendtrainer Thomas Mirwa überredete ihn jedoch, dass er Talent habe und auf gar keinen Fall aufhören solle. Es folgte zunächst der erste große Sprung von den Knaben zu den Schülern, danach ging es zur U20 des KEV in die Deutsche Nachwuchsliga. „Der Schritt in die DNL war noch größer als in die Schüler, aber ich habe hier im ersten Jahr viel gelernt“. Der Schüler des Vera-Beckers-Berufskollegs verbesserte seine Schnelligkeit und achtete mehr auf sein Gewicht. In der Folge verbesserten sich seine Leistungen stetig.

Info 143 DNL-Spiele in vier Jahren für den KEV’81 Darren Mieszkowski spielte vier Jahre in der DNL für den KEV’81 und kam dabei in 143 Spiel auf insgesamt 116 Tore und 112 Assists. In der Saison 17/18 stand er zweimal im DEL-Aufgebot der Krefeld Pinguine, für Oberligist Herner EV spielte er 19 mal.

Was folgte waren erste Einladungen zur Nationalmannschaft, aber auch aus sportlichen Sicht die bisher größte Enttäuschung. „Der Abstieg aus der DNL I hat natürlich echt weh getan. Ich bekam auf einmal Anfragen anderer Vereine, ob ich nicht wechseln wolle“, erinnert sich Mieszkowski. Nach Gesprächen mit seinem Trainer Elmar Schmitz und Pinguin-Geschäftsführer Matthias Roos blieb er in Krefeld und verhalf dem Team zum Wiederaufstieg. „Ich brauche das Familiäre, um mich wohl zu fühlen und das finde ich hier vor“, erklärt er seinen Entschluss. Dass sein Vater Tomazs dabei eine Rolle spielte, zeigte sich dann auch immer bei den Spielen. Wenn mal was nicht klappte oder der Adrenalinspiegel zu hoch stieg ging der Blick vom Eis hoch zur Tribüne. „Ich habe dann mit den Händen immer angedeutet, dass Darren ruhig bleiben soll“, erzählt Vater Mieszkwoski, der mit seinem Sohn eine Abmachung hatte: „Hätte er bis 19 keinen Vertrag in DEL oder DEL II gehabt, dann wäre es das als Profi gewesen.“ Der Druck für die Mannschaft im Allgemeinen und die Sturmreihe seines Sohnes im Besonderen war enorm. Nach dem gelungenen Aufstieg und dem letzten Spiel wurde es nochmals emotional. Sogar einige Tränen flossen.