Zweite Handball-Bundesliga : Damian Janus freut sich auf das Duell gegen den TuS Ferndorf

Krefeld Der Spieler von Handball-Zweitligist HSG Krefeld taucht selten in der Torschützenliste auf, ist dafür aber maßgebend für das gute Defensivverhalten.

Bei Handball-Zweitligist HSG Krefeld konnte deren Co-Trainer Felix Linden das vergangene Auswärtsspiel aufgrund beruflicher Tätigkeit nur im Internet-Stream verfolgen. Dies erwies sich aber nicht als Nachteil, weil nur Trainer Arnar Gunnarssson am Spielfeldrand der HUK-Coburg Arena stand. „Wenn man ein Spiel von der Ferne sieht, dann geht es etwas entspannter zu und die Sicht ist etwas anders. Ich habe mir viele Notizen gemacht“, erklärt Linden, der eben diese in der Woche mit Gunnarsson anging aufzuarbeiten. Auffällig dürften dabei die vielen technischen Fehler auf Krefelder Seite gewesen sein, die zu viele Tempogegenstoßtore führten. „Handball ist mit Automatismen verbunden. Da muss vieles ineinander greifen. Im Prinzip muss du die Spieler nachts wecken können und die legen gleich darauf hin blind los, wenn das Licht in der Halle angeht“, sagt Krefeld Co-Trainer weiter, der gerade im Aufbauspiel Verbesserungspotenzial sieht, damit der Ball öfters als bisher den Weg ins gegnerische Tor findet. „Jetzt müssen so langsam mal Punkte her. Es ist schade, dass der Aufwand, den alle neben ihren Beruf betreiben, nicht belohnt wird“, hofft Linden auf einen Erfolg am Samstag gegen Ferndorf.