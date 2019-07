Tennis : Damen 65 des Crefelder TC steigen in die Regionalliga auf

(alg) Für die Damen 65 des Crefelder TC gibt es nach Ablauf der regulären Medenspiele noch eine schöne Überraschung. Als Gruppensieger in der Niederrheinliga steigt die Mannschaft um Mannschaftsführerin Ursula Curth in die Regionalliga auf.

Neben den Damen 40 und den Herren 70 von Blau-Weiß Krefeld spielen dann auch die Damen 65 vom Crefelder TC in der höchsten Tennis-Altersklasse. In den kommenden Wochen müssen die CTC-Damen 65 allerdings weiter kräftig trainieren, denn am 27. August steht noch ein wichtiges Ereignis an. Da es in der Niederrheinliga in dieser Altersklasse zwei Gruppen gibt, wird noch zwischen den beiden Gruppensiegern Crefelder TC und BW Wülfrath der Niederrheinmeister ausgespielt, wobei Wülfrath der Gastgeber ist.