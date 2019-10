Handball-Oberliga : Cutura hofft auf Felix Sender

Krefeld Zwei Topspiele stehen für Adler Königshof und TV Oppum auf dem Programm. Die Gegner stehen auf Rang zwei und drei. Während aber die Adler mit beiden punktgleich sind, steht der TVO in hinteren Tabellenregionen.

Zum absoluten Spitzenspiel der Handball-Oberliga kommt es am Samstag um 19.30 Uhr in der Sporthalle an der Johannes-Blum Straße, wenn die Adler Königshof Mettmann Sport empfangen. Nach fünf Spielen der Saison 2019/20 liegen die beiden Teams einen Zähler hinter Spitzenreiter Wölfe Nordrhein nur durch zwei Treffer in der Tordifferenz getrennt auf den Plätzen zwei und vier. Dazwischen rangiert sogar noch der TV Lobberich, gegen den bereits um 18 Uhr der TV Oppum in heimischer Halle antritt.