Handball-Oberliga : Cutura bangt um Torwart Matthias Hoffmann

Neben zwei Langzeitverletzten fehlt dem Oppumer Trainer wohl möglich gegen Wuppertal der nächste wichtige Spieler.

Dass Tore in den meisten Ballsportarten entscheidend sind, ist eine Binsenweisheit. Entsprechend wichtig ist es, Gelegenheiten zu nutzen, wenn es gelingt, diese herauszuspielen. Genau an dieser Stellschraube sehen die Trainer beider Krefelder Teams, der Adler Königshof und des TV Oppum, in der Handball-Oberliga das größte Problem des Auftaktwochenendes und damit das größte Verbesserungspotential.